В Волгограде создадут филиал Сколково и специализированный IT-парк

В Волгограде обсудили реализацию таких проектов, как создание филиала Всероссийского инновационного центра Сколково и специализированного IT-парка. Как сообщает ИА «Высота 102», проекты позволят максимально развить дальнейшую цифровизацию региона.

Представители органов власти, ведущих организаций области и специалисты Сбера собрались на «Волгоград Арене», чтобы обсудить и выработать дальнейшие шаги в сфере цифрового развития области.

Перед собравшимися выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он отметил, что применение искусственного интеллекта, робототехники и цифровых технологий в современном мире имеет колоссальное значение.

— Наша с вами задача — сделать все, чтобы Волгоградская область была в числе лидеров по развитию современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, — подчеркнул глава региона.

По его словам, цифровизация оказывает непосредственное влияние на уровень жизни людей и открывает новые возможности для комфортной жизни и самореализации.





В регионе действует Национальная стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденная Президентом РФ. В области работают IT-компании, представляющие собой небольшие бизнесы и стартапы, активно развивающие технологии искусственного интеллекта, в первую очередь для обработки больших массивов данных.

— Сейчас мы приступили к созданию в Волгограде филиала Всероссийского инновационного центра Сколково. Проект реализуется с господдержкой и нацелен на то, чтобы таких динамично развивающихся компаний в нашем регионе было как можно больше. Мы также приступили к созданию в Волгограде специализированного IT-парка, который мы начнем строить в ближайшее время, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Напомним, важность продвижения IT-сферы губернатор обозначил в ходе общения с волгоградцами в ходе прошедшей прямой линии. В регионе уже сделаны первые успешные шаги в этом направлении. Так, элементы искусственного интеллекта применяются в медицине, дорожно-транспортном хозяйстве, промышленном секторе и сфере АПК, для обеспечения общественной безопасности.