Умер экс-глава района Волгоградской области Анатолий Манойлин

На 74-м году жизни скончался бывший глава Клетского района Волгоградской области Анатолий Манойлин. Как сообщает ИА «Высота 102», Анатолия Георгиевича не стало 12 января.

— Анатолий Георгиевич Манойлин прошел все ступени карьерного роста. Где бы он ни трудился, его всегда отличали принципиальность, честность, справедливость, — цитирует информагентство сообщение с официального сайта районной газеты «Дон». — Он всегда владел ситуацией и добивался намеченных целей.

Уточняется, что Манойлин в свое время занимал разные должности, в том числе и в комитете сельского хозяйства Волгоградской области. В период с 1991 по 1996 годы являлся главой администрации Клетского района.

Фото: Анатолий Манойлин / ok.ru