Жительница Красноармейского района Любовь Лешина обратилась в редакцию ИА «Высота 102» с жалобой на исчезнувшее внезапно отопление. Женщина, проживающая в доме № 4 по улице 2-я Штурманская, уверена, что проблема кроется в разрытом во дворе тепловом туннеле с трубами. С ее слов, она с самого утра обзванивает все службы, которые в свою очередь перекладывают ответственность друг на друга.

— Сегодня в ночь где-то в начале первого пропало отопление, оказалось, что во всем доме, хотя еще вчера все было в норме. С половины шестого утра я звоню во все службы, — рассказывает волгоградка. — Мне отвечают, что заявка принята и ее передали в Концессии. Где-то около 10.30 приехала их машина, они посмотрели на разрытые трубы во дворе, которые полностью залиты водой, развернулись и уехали. Я позвонила в ситуационный центр Концессий по номеру 59-81-27. Там сказали, что «мы это не откачиваем». То есть мне, я так поняла, предложили самой откачать.

Как уточнила жительница двухэтажки, их дом сейчас находится фактически без управления.

— Прежнюю компанию УК «Жемчужина» отстранили от управления, а новая — УК «Ривьера» — пока еще юридически не вступила в свои права, так мне там объяснили. Трубки они не берут. Мы оказались в подвешенном состоянии. Никто не хочет брать на себя ответственность, как это было в случае с льющимся с крыши кипятком в начале декабря прошлого года.

После публикации ИА «Высота 102», вспоминает женщина, буквально на вторые сутки пришли слесари из другой УК и восстановили им подачу тепла в квартиры.

— Как они сказали, это произошло благодаря вмешательству администрации Красноармейского района. Может быть и сейчас власти вспомнят о жителях и прекратят это безобразие? — задается вопросом Любовь Лешина.

В ответ на запрос журналистов информагентства в компании-концессионере пояснили, что причиной сбоя теплоснабжения дома № 4 по улице 2-я Штурманская является технологическое нарушение на внутридомовых сетях холодного водоснабжения.

— В связи с подтоплением теплового канала холодной водой нет возможности сейчас подавать теплоресурс на нормативных параметрах, — прокомментировали в Концессиях. — Ликвидацией течи ХВС должны заниматься сотрудники управляющих организаций.

Корреспондент ИА «Высота 102» не смог получить комментарии ни от одной из вышеуказанных управляющих компаний. По телефонам, размещенным в открытом доступе, на звонки редакции никто не ответил.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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