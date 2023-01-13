«Приходили из прокуратуры»: в Волгограде коммунальщиков заставили растопить ледяную пещеру в подъезде
Общество 13.01.2023 08:16
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13.01.2023 08:16
В Волгограде коммунальщиков заставили вернуть тепло в замерзающие квартиры дома №187 по ул. Лазоревая в Красноармейском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, после выхода публикации «В Волгограде семья с четырьмя детьми замерзает в ледяной пещере», в дом наведались представители прокуратуры и аппарата уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области вместе с сотрудниками УК «Жемчужина».
- Полдня коммунальщикам понадобилось, чтобы вернуть нам отопление, - говорят изумленные волгоградцы. – До этого в управляющей компании не реагировали на наши обращения.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что из-за порыва в подвале на трубопроводе с горячей водой один подъезд дома, в котором отсутствуют окна, превратился в ледяную пещеру. Кроме этого, жильцы целого стояка остались без отопления.
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