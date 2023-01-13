Общество

«Это фильм ужасов»: в Волгограде жители подъезда многоэтажки ждут тепла четвертый день

Общество 13.01.2023 17:14
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13.01.2023 17:14







Жители второго подъезда дома №44 по ул. Рокоссовского Центрального района Волгограда с 10 января, уже четвертый день не могут дождаться тепла в своих квартирах, несмотря на то, что крупную аварию на теплосетях устранили еще 11 января. 

- 11 января около 16-00 тепло вроде бы пошло, но потом батареи снова стали ледяными, - рассказали жители подъезда. – Мы звонили в концессии, нам сказали обращаться в свою УК. В УК Центрального района  пояснили, что слесари работают, спускают воздух и скоро нас подключат. 



Однако в этот день, как выяснилось, произошел порыв на трубах в подвале. 

- Мы разговаривали с рабочими, они признались, что не поймут, на какой трубе "рвануло", но, так как горячей воды в подвале по колено, и сделать ничего нельзя, пока кипяток не откачают, - продолжили жильцы. 

В настоящее время, по словам волгоградцев,  передвигаться по подъезду крайне опасно. Из-за затопленного кипятком подвала стоит густой пар, стены и ступени  мокрые и скользкие, с потолка капает, света до четвертого этажа нет, к тому же еще и лифт отключили. 

- Мы добираемся до своих квартир, как в фильме ужасов! – констатируют горожане. 

В ООО "УК Центрального района", куда позвонил корреспондент ИА «Высота 102», заявили, что подвал во втором подъезде затопило из-за «порыва на трубе концессий». И, когда тепло вернется в квартиры жителей, в управляющей компании не знают. 

В ООО «Концессии теплоснабжения» корреспонденту ИА "Высота 102" пояснили, что на подводящей линии горячего водоснабжения к дому №44 по ул. Рокоссовского "произошло технологическое нарушение".

- Однако непосредственно подтопление подвала и, как следствие, парообразование в подъезде вызвала разгерметизация узла ввода внутридомовых сетей. В данный момент специалисты "Концессий теплоснабжения" уже проводят мероприятия по восстановлению целостности трубопровода ГВС малого диаметра. После этого к работе должны подключиться сотрудники управляющей компании и провести проверку герметичности соединений и ревизионных отверстий на внутридомовых сетях для исключения подобных инцидентов в дальнейшем. 

Между тем, не могут дождаться тепла и жители дома №29 по ул. Пархоменко. 

- С 10 января мы замерзаем, хотя про наш дом даже не говорили, что мы тоже попали под отключение после крупной аварии, - пожаловались волгоградцы. - В ООО "УК "Ангарское" разводят руками - ищем, где "собака зарыта". Но терпеть холод просто невыносимо - уже все внутренности дрожат! Никому мы не нужны. Все отчитались, что все сделали, а как на самом деле - уже никому неинтересно. 


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