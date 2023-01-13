Общество

В Волгограде прокуроры помогли инвалиду без жилья справить новоселье

Общество 13.01.2023 18:38
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13.01.2023 18:38



Инвалид 2 группы получил благоустроенную квартиру по решению суда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Оксана Черединина, мужчина страдает тяжелой формой хронического заболевания и вынужден был снимать жилье на территории Красноармейского района из-за необходимости получать специализированную медицинскую помощь. 

Ранее мужчина проживал в Руднянском районе, но затем его жилплощадь признали аварийной. После переезда в Волгоград инвалида включили в список граждан, нуждающихся в жилье. В то же время, согласно законодательству, ему должны были предоставить квартиру вне очереди. 

Прокурор Красноармейского района обратился в суд с иском о предоставлении инвалиду 2 группы жилого помещения по договору социального найма во внеочередном порядке. Центральный суд удовлетворил иск. В настоящее время мужчина получил долгожданное жилье. 

Фото Павла Мирошкина

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