В Волгограде прокуроры помогли инвалиду без жилья справить новоселье









Инвалид 2 группы получил благоустроенную квартиру по решению суда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Оксана Черединина, мужчина страдает тяжелой формой хронического заболевания и вынужден был снимать жилье на территории Красноармейского района из-за необходимости получать специализированную медицинскую помощь.





Ранее мужчина проживал в Руднянском районе, но затем его жилплощадь признали аварийной. После переезда в Волгоград инвалида включили в список граждан, нуждающихся в жилье. В то же время, согласно законодательству, ему должны были предоставить квартиру вне очереди.





Прокурор Красноармейского района обратился в суд с иском о предоставлении инвалиду 2 группы жилого помещения по договору социального найма во внеочередном порядке. Центральный суд удовлетворил иск. В настоящее время мужчина получил долгожданное жилье.





Фото Павла Мирошкина