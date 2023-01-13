В Волгоградской области начались первые выплаты единого пособия для семей с детьми

Общество 13.01.2023 10:03
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13.01.2023 10:03
Первые выплаты единого пособия для семей с детьми и беременным в Волгоградской области начались уже сегодня, 13 января. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Социальном фонде по Волгоградской области, который начал работать с начала 2023 года.
- Рассмотрение поданных заявлений в Соцфонде по Волгоградской области начали с 3 января и на данный момент уже одобрили выплаты на 9 256 детей до 17 лет, а также для 295 беременных женщин. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия, выплаты семьи получат до конца этой недели. Первые выплаты начнут поступать уже сегодня, - сообщили в Соцфонде.
Всего к настоящему времени в фонд поступило 27 120 заявлений на новую выплату. Их прием начался с 28 декабря на портале госуслуг.
Помимо этого, за первые дни января в Волгоградской области также одобрили выплаты на 550 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь выплата на таких детей входит в единое пособие и оформляется по новым правилам.
Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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