Участники спецоперации из добровольческих подразделений записали видео, на котором высказались в поддержку переименования Волгограда в Сталинград. Ролик был опубликован 12 января в телеграм-канале РИА Новости.

– Убеждены: необходимо вернуть нашей родине героическое имя Сталинград – символ русской силы, отваги и воинской доблести, – говорит один из военнослужащих.

– Наши деды и прадеды воевали под Сталинградом. Не было никакого Волгограда. Я и мои братья считаем, что Волгоград нужно переименовать в Сталинград, – продолжает другой участник СВО. – Думаю, что меня все поддержат.

Третий военнослужащий и вовсе категорично заявил: «Волгоград не должен быть Волгоградом. Он должен быть Сталинградом. Победа будет за нами!».

Напомним, что в очередной раз о переименовании Волгограда в Сталинград заговорили в регионе в конце прошлого года. 19 ноября, когда в Волгоградской области отмечали годовщину начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, с такой инициативой к губернатору Волгоградской области обратились представители ветеранского сообщества. Андрей Бочаров, в вою очередь, заявил, что подобные решения нельзя принимать, не учитывая мнения жителей.

Не исключено, что в 2023 году, ориентировочно в мае, в Волгоградской области может состояться референдум по вопросу возвращения Волгограду исторического названия. В настоящее время вошедшие в Общественный совет по данному вопросу волгоградцы занимаются сбором мнений в регионе.

Фото: РИА Новости / t.me