Общество 12.01.2023 17:06
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12.01.2023 17:06
После устранения аварии на трубопроводе в Центральном районе Волгограда до сих пор не удается запустить отопление в некоторых многоквартирных домах из-за размороженных труб.
Как сообщили ИА «Высота 102» в УК «Жилкомсервис», в девятиэтажном доме №12а по улице Невской разморозилась система отопления, при запуске тепла произошло много аварийных ситуаций.
– Аварию на трубопроводе устранили, но такие холода стояли, что система разморозилась. Отогреваем трубы паяльными лампами. У нас слесаря работают и днем, и ночью без отдыха. В доме №12а по улице Невской удалось запустить тепло во втором и третьем подъездах. В первом подъезде готовимся к запуску, а в четвертом отопление примерно будем запускать через час, там аварийная ситуация в одной из квартир, – сообщила информагентству мастер участка.
Как ранее сообщали жители дома, батареи в их квартирах потеплели накануне в седьмом часу вечера, а ночью стали стремительно остывать. Сегодня батареи ледяные, а температура в квартирах, по словам людей, понизилась до 10 градусов.
– Уже нет никаких сил это терпеть. Одели на себя все, что можно, но все равно холодно, – рассказывают жильцы. По их мнению, сотрудники УК принимают недостаточно усилий, чтобы наладить отопление.
Ранее жилец одной из квартир этого дома, который представился Владимиром, сообщил, что слесари накануне не задерживались на работе из-за нештатной ситуации, а в 5 часов вечера пошли домой как обычно, так как рабочий день у них закончился.
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