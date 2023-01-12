Жители двух домов Центрального района Волгограда пожаловались на отсутствие отопления в своих квартирах после устранения аварии на трубопроводе. Как рассказал ИА «Высота 102» житель дома №12а по ул. Невская Ринат, накануне в седьмом часу вечера батареи в его квартире вроде бы потеплели, однако с двух часов ночи стали стремительно остывать.

– Сейчас они просто ледяные, я работаю дистанционно, дома, одел уже все, что мог, но не могу согреться, – признался Ринат. – Звонил в нашу УК «Жилкомсервис», мне сказали, что концессии ночью резко сбавили давление, так как опасаются завоздушивания и новых порывов.





При этом житель этого же дома Владимир, позвонивший в редакцию ИА «Высота 102», вину на отсутствие отопления перекладывает на УК «Жилкомсервис».

– В домах рядом с нашим тепло появилось, потому что там слесари работали до поздней ночи, – поделился мужчина. – А наши в пять часов вечера пошли домой – мол, рабочий день у них закончился. Вот мы и замерзаем до сих пор.





Между тем, проблема с отоплением возникла и в доме №20 по ул. Хиросимы.

– Когда отчитались об устранении аварии, мы обрадовались, но, как оказалось, зря, – говорит жительница дома Елена. – У нас ужасный холод – батареи еле-еле теплые. На окнах в нашей квартире лед, температура всего 12 градусов!

По словам Елены, жильцы по указанию ТСЖ спустили воду в батареях, но ничего не помогает.

– Давление на входе в дом очень маленькое, поэтому тепла нет, – резюмирует женщина, подтверждая сказанное фотодоказательствами.

В ООО «Концессии теплоснабжения», между тем, заверили, что городская система теплоснабжения функционирует штатно.

– Сотрудники ресурсоснабжающей организации в непрерывном режиме следят за параметрами работы сетей и источников подачи ресурса, – говорится в сообщении компании. – По указанным адресам теплоноситель подается до ввода в здание. Если в отдельных подъездах и квартирах по-прежнему холодно, жителям в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию для регулировки внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения.

Напомним, порывы на теплосети в Центральном районе Волгограда были зафиксированы накануне, 11 января. Официально сообщалось о том, что лишь четыре многоэтажки были отключены от отопления. Однако, судя по сообщениям волгоградцев, список оставшихся без тепла домов был шире.

Фото читателей ИА «Высота 102»