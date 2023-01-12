Общество

В Волгограде родным воинов, погибших на Украине, передают ордена Мужества

Общество 12.01.2023 12:54
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12.01.2023 12:54


В Волгограде сегодня, 12 января, родным военных, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса, передают ордена Мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония проходит в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». 

Указом Президента России Владимира Путина высокими государственными наградами за проявленные героизм и мужество при исполнении воинского долга награждены посмертно: 

– сержант Ярошенко Денис Александрович

– сержант Черников Иван Александрович

– сержант Меньшиков Александр Владимирович

– младший сержант Шмелев Артем Петрович

– младший сержант Сариев Тимур Амальгендиевич 

– младший сержант Чернухин Михаил Владимирович 

– ефрейтор Буланов Эдуард Аскарович

– ефрейтор Шкурин Илья Константинович

– рядовой Иванов Владислав Александрович 

– рядовой Черничкин Андрей Сергеевич 

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», награды родителям и женам погибших воинов передают сегодня заместитель военного комиссара Волгоградской области Сергей Юдин и председатель комитета по делам национальностей и казачества Эдуард Давыдовский.  

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