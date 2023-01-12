В Волгограде сегодня, 12 января, родным военных, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса, передают ордена Мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония проходит в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».
Указом Президента России Владимира Путина высокими государственными наградами за проявленные героизм и мужество при исполнении воинского долга награждены посмертно:
– сержант Ярошенко Денис Александрович
– сержант Черников Иван Александрович
– сержант Меньшиков Александр Владимирович
– младший сержант Шмелев Артем Петрович
– младший сержант Сариев Тимур Амальгендиевич
– младший сержант Чернухин Михаил Владимирович
– ефрейтор Буланов Эдуард Аскарович
– ефрейтор Шкурин Илья Константинович
– рядовой Иванов Владислав Александрович
– рядовой Черничкин Андрей Сергеевич
Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», награды родителям и женам погибших воинов передают сегодня заместитель военного комиссара Волгоградской области Сергей Юдин и председатель комитета по делам национальностей и казачества Эдуард Давыдовский.