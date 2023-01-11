Концессии: авария в центре Волгограда устранена

На месте утреннего порыва в заполотновской части Центрального района Волгограда окончены работы по восстановлению участка внутриквартального трубопровода. Коммунальная авария оставила жителей нескольких домов без отопления в двадцатиградусный мороз.

— Восстановительные работы на внутриквартальном трубопроводе на улице Рокоссовского в Центральном районе завершены, началось заполнение сетей теплоносителем, — прокомментировали информагентству в пресс-службе компании-концессионера. — В ближайшие часы ресурс начнет поступать в дома по адресам: улица Рокоссовского, 56, 58, 58а и улица Хиросимы, 7а. Теплоснабжение остальных потребителей микрорайона не прекращалось.

По информации ООО «Концессии теплоснабжения», специалисты ресурсоснабжающей организации продолжают контролировать работу всей городской системы теплоснабжения в непрерывном режиме. Тепловое хозяйство за исключением вышеуказанного объекта функционирует в полном объеме, ресурс подается до вводов в жилые дома, административные здания, детские сады, школы и т.д.

Ранее мэрия Волгограда проинформировала о завершающем этапе сварочных работ — на улице Рокоссовского был заменен шестиметровый фрагмент трубопровода диаметром 159 миллиметров.

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