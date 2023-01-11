Мэрия Волгограда сообщила, когда появится тепло в замерзающих домах

Аварийные бригады завершают восстановительные работы на поврежденном трубопроводе в центре Волгограда, из-за которого сегодня, 11 января, в 20-градусный мороз отмечаются перебои с отоплением.

– Бригады ресурсоснабжающей организации заменили 6-метровый фрагмент трубопровода диаметром 159 мм на улице Рокоссовского, сейчас на площадке заканчиваются сварочные работы. В ближайшие несколько часов начнется заполнение теплоносителем сетей, обеспечивающих ресурсом четыре многоквартирных дома по ул. Рокоссовского 56, 58, 58а и ул. Хиросимы 7а, – сообщили в мэрии.

В администрации заверили, что профильные службы координируют действия управляющих компаний – после заполнения системы специалисты готовы оперативно провести регулировку внутридомовых сетей и при необходимости устранить воздушные пробки для максимально быстрой подачи теплоносителя в системы отопления каждой квартиры.

Напомним, утром 11 января произошел порыв на внутриквартальном трубопроводе диаметром 159 мм в заполотновской части Центрального района. На месте работает бригада концессий.

– На период ликвидации порыва подача ресурса временно приостановлена в четырех жилых домах, теплоснабжение остальных потребителей микрорайона не прекращалось, – заявили в администрации. – За исключением указанного участка в четыре многоквартирных дома вся городская система функционирует в полном объеме, ресурс подается до вводов в жилые дома, административные здания, детские сады, школы и т.д.

Также в администрации пояснили, что в случае если в отдельных подъездах или квартирах жилых домов волгоградцы отмечают холодные батареи, в первую очередь необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Если после обращений жителей эксплуатирующая организация игнорирует выполнение своих обязанностей, достаточно обратиться в районную администрацию, которая окажет содействие в вопросе поступления теплового ресурса в квартиру или подъезд. Также можно обратиться с письменным заявлением в управление «Жилищная инспекция администрации Волгограда».