Общество

Снегоуборщики нахулиганили на набережной Волгограда

Общество 10.01.2023 13:25
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10.01.2023 13:25


В Волгограде на Центральной набережной потухла новогодняя инсталляция возле фонтана на верхней террасе. Как стало известно ИА «Высота 102», во время уборки снега спецтехникой был поврежден силовой кабель. 

Волгоградцы заметили, что инсталляция не светится, вечером 9 января. Обесточенные фигуры попали на видео, опубликованном в Telegram-канале «Остров Свободы».

В администрации города-героя пояснили, что информированы о проблеме и подтвердили факт повреждения питающего фигуры кабеля.  

— Во время плановой уборки пешеходных зон на верхней террасе Центральной набережной спецтехника повредила кабель, подключенный к новогодней инсталляции, — пояснили информагентству в пресс-службе администрации Волгограда. — Инцидент произошел в дневное время, когда арт-объект не функционировал.

По информации МБУ «Волгоградзеленхоз», восстановительные работы будут завершены до конца текущего дня, в вечернее время инсталляция возобновит работу в штатном режиме.

Видео: «Остров Свободы» / t.me 

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