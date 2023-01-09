Общество 09.01.2023 20:05
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09.01.2023 20:05
Лишенная родительских прав жительница Старополтавского района осуждена к реальному сроку наказания за невыплату алиментов своим детям. Как сообщили в ГУ ФССП России по Волгоградской области, нерадивая мать проведет в колонии-поселении 1 месяц и 26 дней.
Должница не исполняла обязанности по содержанию двоих несовершеннолетних детей. На нее не действовали ни меры принудительного исполнения, примененные судебным приставом в рамках исполнительного производства, ни привлечение к административной ответственности за невыплату алиментов (ст. 5.35.1 КоАП РФ).
Тогда в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей).
По решению суда ей были назначены исправительные работы сроком на полгода, но она всячески от них уклонялась. Тогда сотрудники исправительного учреждения направили в районный суд представление о замене наказания на реальное лишение свободы. Представление было удовлетворено.
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