Волгоградский губернатор поставил задачи на период аномальных холодов

Общество 09.01.2023 11:57
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09.01.2023 11:57
Резкое понижение температуры воздуха в Волгоградской области стало темой оперативного освещения у губернатора. Как сообщили в администрации региона, аномальные морозы задержатся, поэтому всем оперативным службам рекомендовано сохранять повышенную готовность.
В связи с осложнением погодно-климатической обстановки Андрей Бочаров на совещании поставил следующие задачи:
— продолжить в полном объеме выполнение всех намеченных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области с учётом осложнения погодных условий;
— обратить особое внимание на обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, работы предприятий и организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, дорожно-транспортной и социальной сферы;
— в периоды резкого понижения температур, в ночное время обеспечить необходимое усиление сформированных резервов сил и средств по направлениям жизнедеятельности, в том числе ремонтных бригад, для действий в случае угроз чрезвычайных ситуаций;
— обеспечить соблюдение нормативного теплового режима в социальных учреждениях, жилых помещениях, подъездах многоквартирных домов. Отдельный контроль — за бесперебойным отпуском теплоносителя;
— продолжить мониторинг качества работы управляющих компаний по уборке внутридворовых территорий и дорожных проездов;
— сохранять повышенную готовность дорожных, спасательных, коммунальных служб Волгоградской области к предотвращению и ликвидации последствий осложнений дорожно-транспортной обстановки, вызванных неблагоприятными погодными условиями.
Глава региона отметил, что в работе необходимо быстро реагировать на возникающие ситуации, взаимодействовать друг с другом и внимательнее относиться к людям.
Губернатор также обратился и к жителям.
- Прошу обратить внимание жителей Волгоградской области, выезжающих за пределы нашего региона в командировки, в гости, на отдых, по другим неотложным делам, на необходимость заблаговременного ознакомления с погодными условиями, температурным режимом и санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионах выезда, — попросил Андрей Бочаров.
Отдельно глава региона обратился к водителям на трассах с просьбой быть осторожнее на дорогах и при обнаружении нештатных ситуаций сообщать информацию о произошедшем спасателям и специальным дорожным службам, а по возможности и самим оказывать помощь.
Фото: администрации Волгоградской области
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