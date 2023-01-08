Алкоголь нельзя: волгоградцам рассказали, что делать при обморожениях

Общество 08.01.2023 14:44
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08.01.2023 14:44
Сотрудники МЧС подготовили для жителей Волгоградской области список рекомендаций, как оказать первую помощь себе и близким при обморожениях, сообщает ИА «Высота 102».
В настоящее время в Волгоградской области установились аномальные морозы, которые, по данным Гидрометцентра России, сохранятся в регионе до 11 января.
В МЧС советуют при обморожениях действовать грамотно, чтобы не навредить.
Категорически нельзя растирать обмороженные участки тела снегом, маслом, обливать их горячей водой и использовать алкоголь.
Необходимо внести пострадавшего в теплое помещение, укутать обмороженные участки тела в несколько слоев ткани. При необходимости нужно переодеть пострадавшего в сухую одежду, обязательно укутать человека в плед или одеяло, напоить сладким и горячим чаем, накормить горячей пищей и вызвать скорую помощь.
- Нельзя ускорять внешнее согревание отмороженных частей тела. Тепло должно возникнуть внутри с восстановлением кровообращения, - рассказали в МЧС.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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