Алкоголь нельзя: волгоградцам рассказали, что делать при обморожениях

Сотрудники МЧС подготовили для жителей Волгоградской области список рекомендаций, как оказать первую помощь себе и близким при обморожениях, сообщает ИА «Высота 102».

В настоящее время в Волгоградской области установились аномальные морозы, которые, по данным Гидрометцентра России, сохранятся в регионе до 11 января

В МЧС советуют при обморожениях действовать грамотно, чтобы не навредить.

Категорически нельзя растирать обмороженные участки тела снегом, маслом, обливать их горячей водой и использовать алкоголь.

Необходимо внести пострадавшего в теплое помещение, укутать обмороженные участки тела в несколько слоев ткани. При необходимости нужно переодеть пострадавшего в сухую одежду, обязательно укутать человека в плед или одеяло, напоить сладким и горячим чаем, накормить горячей пищей и вызвать скорую помощь.

- Нельзя ускорять внешнее согревание отмороженных частей тела. Тепло должно возникнуть внутри с восстановлением кровообращения, - рассказали в МЧС.

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»