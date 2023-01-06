Анонсированный на сегодня, 6 января, концерт панк-группы из Москвы «План Ломоносова» перенесли на конец января. Мероприятие должно было состояться в новом концертном куполе КРОП АРЕНА в ЦПКиО Волгограда.

Как пояснил ИА «Высота 102» гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин, выступление коллектива сорвалось из-за проблем с логистикой.

— Организаторы сообщили о переносе даты концерта с 6 на 22 января, — рассказал Еркин. — Все ранее купленные билеты действительны на новую дату без обмена.

Как уточнили организаторы выступления, в КРОП АРЕНЕ в ЦПКиО Волгограда группа «План Ломоносова» отметит десятилетие первого альбома. Начало шоу — в 20.00. Посетителей начнут пускать с 19.00.

— Ребят, наш самолет в Волгоград … в семь утра, а не в два часа, как по расписанию. Поэтому … мы из Перми не выйдем никогда, пешком пойдем, как Ломоносов, — сообщили участники панк-группы. — Не расстраивайтесь, билеты действительны, берите с собой друзей и приходите в двадцатых числах.

Отмечается, что концерты группы «План Ломоносова» наполнены безудержным драйвом и первобытной энергией рок-музыки. Лирика, драйв и мужская харизма — отличительные черты творческого коллектива.

20 января группа выступит в Ростове, на следующий день в Краснодаре, а уже 22 января ребята приедут в Волгоград.

Фото: «План Ломоносова» / vk.com