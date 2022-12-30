«План Ломоносова»: что будет происходить в ЦПКиО Волгограда с 2 по 9 января

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда завтра, 31 декабря, стартует развлекательная программа «Новогодняя ночь». Горожан и гостей города ждут у главной сцены парка.

— ЦПКиО и парк «Раздолье» объявляют Новогодние каникулы! 31 декабря в 22.00 на главной сцене ЦПКиО начнется развлекательная программа «Новогодняя ночь», — рассказал ИА «Высота 102» гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — В 00.00 по всему периметру катка ЦПКиО зажгутся пиротехнические фонтаны — большие бенгальские огни, а на катке в «Раздолье» через час — 01.00 1 января — будет огненное шоу!

Уточняется, что с 2 по 9 января на двух катках организуют праздничную программу и тематические сеансы. Детские праздники будут проходить ежедневно всю неделю каникул с 10.00 до 13.00 на двух катках.





Посетителей парков увидят известных героев мультфильмов, сказочных зверей, в том числе символ Нового года — кролика, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

— На катке в ЦПКиО по вечерам — в 20.00 — всю неделю будет проходить новогодний карнавал, — добавил Еркин. — Для горожан и гостей города будут организованы различные конкурсы, выступят аниматоры. На катке в парке «Раздолье» каждый вечер с 20.00 с 2 по 9 января — народные гуляния и пижамные вечеринки.

Как уточнил Андрей Еркин, также на протяжении праздничной недели с 12.00 на главной сцене ЦПКиО детям будут показывать развлекательную программу.





В канун Рождества, 6 января, состоится концерт панк-группы из Москвы «План Ломоносова». Выступление пройдет в новом концертном куполе КРОП АРЕНА в ЦПКиО.

Фото: ООО «Парк»