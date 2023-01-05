Путин поддержал обращение Патриарха о прекращении огня на Рождество

Общество 05.01.2023 18:33
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05.01.2023 18:33
Сегодня, 5 января, президент России Владимир Путин дал указание Минобороны РФ о вводе режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает сайт Кремля.
- Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, - говорится в сообщении.
В нем также содержится призыв и к украинской стороне.
- Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова, - сообщается на официальном сайте президента РФ.
Напомним, что сегодня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с призывом к Рождественскому перемирию.
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