Путин поддержал обращение Патриарха о прекращении огня на Рождество









Сегодня, 5 января, президент России Владимир Путин дал указание Минобороны РФ о вводе режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает сайт Кремля.

- Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, - говорится в сообщении.

В нем также содержится призыв и к украинской стороне.

- Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова, - сообщается на официальном сайте президента РФ.

Напомним, что сегодня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с призывом к Рождественскому перемирию



