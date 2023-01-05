Новую подстанцию скорой помощи построят на юге Волгограда









На территории больницы №15 в Красноармейском районе Волгограда возведут подстанцию скорой медицинской помощи для обслуживания жителей южных районов города.

Как сообщили сегодня, 5 января, в облстрое, контракт на строительство объекта, который вошел в региональную целевую программу развития здравоохранения, уже подписан. Подстанцию возведут до конца 2024 года.

Ее площадь составит порядка 1,8 тысячи кв. м. В здании оборудуют диспетчерскую, служебные и бытовые кабинеты для медиков, санузлы, складские и вспомогательные помещения, комнаты отдыха. Также здесь возведут гаражный бокс, рассчитанный на одномоментное нахождение десяти машин скорой помощи.

- Современная подстанция будет обслуживать 180-тысячное население самого южного района Волгограда, - сообщили в облстрое.

Фото: администрация Волгоградской области



