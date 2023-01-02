Общество

После вынужденного простоя в Волгограде снова открыли каток «Раздолье»

Общество 02.01.2023 17:44
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02.01.2023 17:44


На границе Центрального и Ворошиловского районов Волгограда снова готов принимать любителей коньков и хорошего настроения каток «Раздолье». Сегодня днем сообщалось о временном простое, вызванном резким потеплением.   

— Каток «Раздолье» работает! Друзья, с погодой почти справились! Купить билеты можно в кассе или на сайте, — сообщил информагентству гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — На катке «Лагуна» в ЦПКиО завершаются восстановительные работы. Об открытии сообщим дополнительно. Всех ждем! 

Напоминаем график работы катка «Раздолье»:

1 сеанс: 10.00-13.00
2 сеанс: 14.00-16.00
3 сеанс: 17.00-19.00
4 сеанс: 20.00-22.00

Фото: ООО «Парк» 

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