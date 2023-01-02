На границе Центрального и Ворошиловского районов Волгограда снова готов принимать любителей коньков и хорошего настроения каток «Раздолье». Сегодня днем сообщалось о временном простое, вызванном резким потеплением.

— Каток «Раздолье» работает! Друзья, с погодой почти справились! Купить билеты можно в кассе или на сайте, — сообщил информагентству гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — На катке «Лагуна» в ЦПКиО завершаются восстановительные работы. Об открытии сообщим дополнительно. Всех ждем!

Напоминаем график работы катка «Раздолье»: