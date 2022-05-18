Мимо не пройдешь: на юге Волгограда монтируют гигантские буквы БУ

В Красноармейском районе Волгограда не сегодня–завтра появится новый арт-объект. Как сообщает ИА «Высота 102», на бульваре Энгельса рабочие приступили к монтажу гигантских букв. Пока сотрудниками подрядной компании собран всего один слог — БУ.

По информации «Высоты 102», работы в рамках благоустройства проводит одно из предприятий, расположенных на территории южного района. Силами фирмы на бульваре Энгельса уже установлены топиарные фигуры Чебурашки и Крокодила Гены. Особенно приглянулись детям зеленые пушистые зайчики.





— Сегодня мы начали монтировать слово «Бульвар», — сообщили корреспонденту информагентства рабочие. — Также предстоит установить новые лавочки.





Лавочки круглой формы будут установлены рядом с гигантским словом.





Отметим, что в районной администрации отказались рассказывать журналистам информагентства о благоустройстве на бульваре Энгельса.

— Все вопросы адресуйте в пресс-службу администрации Волгограда, — с такими словами отказался от общения и. о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Красноармейского района Алексей Колбеев.