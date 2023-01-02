Чем накормят иностранных гостей в Волгограде в 2023 году

Администрация Волгограда объявила аукцион на оказание услуг по организации питания членов официальных делегаций, прибывающих в Волгоград в 2023 году. В описании контракта указывается, что 30 человек исполнитель обязан кормить 120 обедами и ужинами в течение как минимум четырех дней.

Начальная цена контракта — 287 158,80 рублей. Все обязательства должны быть исполнены до 31 декабря 2023 года. Финансирование осуществляется из городского бюджета.

— Услуги по организации питания членов делегаций проходят с полным ресторанным обслуживанием в зале, вмещающем до 100 человек одновременно, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст описания условий закупки. — Ресторанное обслуживание включает в себя работу официантов из расчета один официант на 10 человек, сервировку специальной столовой посудой и столовыми приборами, столы должны быть накрыты скатертями.

Уточняется, что время проведения поздних обедов и ужинов предварительно должно быть согласовано с заказчиком. Также при необходимости осуществляется организация поздних ужинов.

Так чем же будут удивлять иностранных гостей города-героя? Так, обед включает в себя три вида салатов, в том числе салат по-грузински из свежих овощей с соусом из грецких орехов, а также сельдь «под шубой». На первое повара приготовят борщ, щи с говядиной и сметаной, суп гороховый с копченостями и чесночными гренками, а также суп овощной «Минестроне».

На второе иностранные гости отведают птицу по-волжски с овощным рататуем и сливочным соусом; биточки из свинины с сыром, отварным картофелем и грибным соусом; бифштекс рубленный из мяса птицы с картофельным пюре и грибным соусом; томленую телятиню с картофелем, печеным перцем и сливочным соусом. Обязательная сырная тарелка — сыр Гауда, Качотта и Чеддер.

Рыбное и мясное ассорти обязательно. Иностранцам предложат слабосоленую семгу, палтуса, копченого угря, слабосоленую сельдь, масляную рыбы, слабосоленую скумбрию и ветчину, полукопченую колбасу, буженину, грудинку и сало с мясной прослойкой.

Овощное ассорти представляет собой огурцы, помидоры, морковь, болгарский перец, маслины и лист салата. Из напитков — чай, кофе, сок, минеральная вода.

На десерт могут подать кап-кейк шоколадный и профитроли с заварным кремом, пирожное «Наполеон», а также запеченные блинчики с вишней и сметаной. Из хлеба предпочтение отдается пшеничным, пшенично-ржаным, ржаным и цельнозерновым булочкам.

Ужин предполагает те же самые позиции, что и в обеденном меню. Добавятся салат зеленый с соусом «Цезарь», салат из мясных деликатесов, салат «Пекинский» и салат с куриным филе и шампиньонами.

На второе подадут судак волжский с овощами на гриле и печеными шампиньонами; куриное филе с грибами, помидорами под сырной корочкой, овощным рататуем и сливочным соусом; свинину запеченную с грибами под сырной корочкой с картофельными дольками и соусом «Аджика»; котлеты из щуки с вялеными томатами и картофельным пюре.

На десерт — профитроли с заварным кремом, штрейзельный яблочный пирог, пирог «Фруктовый, штрудель с яблоком.

Фото: архив ИА «Высота 102»