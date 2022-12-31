«Деньги или шубку»: волгоградцы назвали желанные подарки на Новый год

Общество 31.12.2022 08:57
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31.12.2022 08:57
Волгоградстат проанализировал стоимость самых популярных новогодних подарков, а также выяснил, что жители региона хотели бы получить в преддверии 2023 года.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опрос статистиков, который проводился в телеграм и вконтакте, больше всего волгоградцев предпочитают деньги в качестве подарка – 24%. Еще 19% хотели бы увидеть в подарочной коробке ювелирные украшения, 17% обрадовались бы парфюму и косметике, еще по 12% предпочли бы бытовую технику и гаджеты. 10% ничего не имеют против кондитерских изделий, а 7% хотели бы новую одежду в качестве подарка.
В свою очередь на подарки близким и родным 28% опрошенных готовы потратить до 10 тысячи рублей, 43% - до 5 тысячи рублей, 13% - до 2 тысяч и 16% - до 1 тысячи.
Волгоградстат проанализировал и стоимость самых популярных подарков.
Итак, мягкая игрушка обошлась бы в 644 рубля, туалетная вода – в 4142 рубля, сумка – в 3936 рублей, смартфон – в 8009 рублей, планшет – 12559 рублей, шубка или женское пальто – 38326 рублей, беспроводные наушники – 1323 рубля, шоколад – 992 рубля за кг.
В качестве новогоднего подарка подойдет и путешествие.
Так, поездка в ОАЭ на 1 человека обойдется в 71585 рублей, в Египет – в 66517 рублей, в Турцию – в 50751 рубль.
Если таких денег нет, можно обойтись скромными походами и поездками. Например, экскурсия по региону будет стоить 118 рублей в час, билет в кино обойдется в 237 рублей, в музей – 267 рублей, в театр – 456 рублей, а ужин в ресторане на 1 человека – 2516 рублей.
День в санатории будет стоить 3201 рубль, а поездка по России – 6748 рублей.
Время до наступления Нового года еще есть и хотя бы часть из новогодних желаний и планов еще можно осуществить!
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