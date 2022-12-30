Из Волгограда сегодня, 30 декабря, отправили еще 28 тонн груза в рамках акции «Тепло из дома». Новогодние посылки, как сообщает ИА «Высота 102», получат военнослужащие 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Очередная партия подарков, как и предыдущие, была собрана на стадионе «Волгоград Арена».

– Часть бойцов дивизии прибыли в Волгоградскую область в краткосрочный отпуск. И сегодня мы отправляем посылки для них, которые были собраны жителями муниципальных районов. В них не только необходимые теплые вещи и продуктовые наборы, но открытки с теплыми словами от волгоградцев, – рассказал вице-спикер Волгоградской облдумы, глава наблюдательного совета регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО Сергей Булгаков. – Сегодня эти подарки, вероятнее всего, будут доставлены в часть.

В каждой коробке — более 20 наименований товаров: мясные и рыбные консервы, чай, кофе, сладости, теплые вещи и др.

– В каждом муниципальном районе собирали подарки по-разному, – говорит Сергей Булгаков. – Где-то главы обращались к предприятиям и предпринимателям, где открывали специальные счета. Люди приносили теплые вещи, связанные своими руками: носки, шарфы, шапки под каски. На этом акция, конечно, не заканчивается. Накануне мы передали военным автомобили. Посылки бойцам продолжим отправлять и в январе, и в феврале. Ведь наверняка такие посылки им очень важны. Все они скучают по дому.





О продолжении акции «Тепло из дома» заявила 30 декабря и председатель регионального отделения Союза женщин России Нина Черняева.

– Акция продолжается и будет продолжаться д тех пора, пока не закончится военная спецоперация, – сказала она. – Все волгоградцы, желающие поделиться частичкой своего тепла, могут приносить продукты и вещи в Союз женщин. Хочется, чтобы наши военнослужащие понимали, что мы ждем их дома. Гордимся ими и желаем скорейшей победы.

Как уточнил Булгаков, новогодние посылки также передают детям мобилизованных.