В Волгоградской области пособие одиноким бедным подняли до 243 рублей

В Волгоградской области накануне 2023 года проиндексированы несколько десятков социальных пособий и мер социальной поддержки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное и.о. губернатора Евгением Харичкиным, которое вступит в силу с 1 января.



Увеличение размера пособий касается различных групп населения – детей, многодетных и студенческих семей, одиноких и почетных граждан, рожениц, детей-инвалидов, а также жителей региона, имеющих тяжелые заболевания.



Так, ежемесячное пособие военнослужащим, получившим инвалидность первой группы во время прохождения службы по призыву, вырастет до 4871 рубля (в 2022 году было 4617 рублей).

Ежемесячное пособие родителям военнослужащих, а также сотрудников силовых ведомств, погибших во время исполнения воинского долга, увеличится до 3598 рублей (было 3410).

Размер пособия детям военных, погибших во время службы, в 2023 году вырастет до 1802 рубля (вместо 1708). Ежемесячные выплаты на ребенка из семьи, имеющей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, составят в будущем году 372 рубля (было 353 рубля). На каждого ребенка из многодетной семьи будут выплачивать 651 рубль (вместо 617).

При рождении первого ребенка жительницы Волгоградской области в возрасте до 24 лет могут рассчитывать на единовременное пособие в размере 58540 рублей. Раньше оно составляло 55488 рублей.

Ежемесячная выплата на компенсацию оплаты услуг ЖКХ для многодетных семей в следующем году вырастет до 1772 рубля (вместо прежних 1680).