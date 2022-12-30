Общество

В Волгоградской области пособие одиноким бедным подняли до 243 рублей

Общество 30.12.2022 13:24
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30.12.2022 13:24


В Волгоградской области накануне 2023 года проиндексированы несколько десятков социальных пособий и мер социальной поддержки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное и.о. губернатора Евгением Харичкиным, которое вступит в силу с 1 января.

Увеличение размера пособий касается различных групп населения – детей, многодетных и студенческих семей, одиноких и почетных граждан, рожениц, детей-инвалидов, а также жителей региона, имеющих тяжелые заболевания.

Так, ежемесячное пособие военнослужащим, получившим инвалидность первой группы во время прохождения службы по призыву, вырастет до 4871 рубля (в 2022 году было 4617 рублей).

Ежемесячное пособие родителям военнослужащих, а также сотрудников силовых ведомств, погибших во время исполнения воинского долга, увеличится до 3598 рублей (было 3410).

Размер пособия детям военных, погибших во время службы, в 2023 году вырастет до 1802 рубля (вместо 1708). Ежемесячные выплаты на ребенка из семьи, имеющей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, составят в будущем году 372 рубля (было 353 рубля). На каждого ребенка из многодетной семьи будут выплачивать 651 рубль (вместо 617).

При рождении первого ребенка жительницы Волгоградской области в возрасте до 24 лет могут рассчитывать на единовременное пособие в размере 58540 рублей. Раньше оно составляло 55488 рублей.

Ежемесячная выплата на компенсацию оплаты услуг ЖКХ для многодетных семей в следующем году вырастет до 1772 рубля (вместо прежних 1680).

Родителю за уход за ребенком-инвалидом ежемесячно будут платить 768 рублей – это на 40 рублей больше, чем в 2022 году. А раз в квартал этой категории граждан приплатят 5853 рубля (раньше было 5853 рубля).

Ежемесячное пособие ветеранам труда Волгоградской области увеличится  до 654 рублей. В 2022 году это пособие равнялось 620 рублям.

Одиноко проживающие малоимущие жители региона могут рассчитывать на ежемесячную прибавку в размере 243 рублей. Это на 21 рубль больше, чем они получают в настоящее время.
Проиндексирован также размер единовременной выплаты гражданам, потерявшим имущество в результате несчастных случаев или стихийных бедствий. В 2023 году он составит 58540 рублей. В 2022 году размер пособия был ниже -  55488 рублей.

Деятели культуры и искусства, имеющие заслуги в данных сферах, могут рассчитывать в 2023 году на пожизненную ежемесячную прибавку в размере 1213 рублей (сейчас 1150 рублей). ВИЧ-инфицированные до конца жизни также будут получать пенсионное дополнительное обеспечение в размере 15481 рубля в будущем году. Сейчас им выплачивают 14674 рубля.

Ежемесячное пособие почетным гражданам Волгоградской области вырастет в будущем году до 18651 рубля (сейчас 17679 рублей).

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