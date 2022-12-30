Под Волгоградом на участке селянина по суду снесли опору ЛЭП

Общество 30.12.2022 11:07
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30.12.2022 11:07
Земельный участок жителя Светлоярского района Волгоградской области по решению суда освободили от мешавшей ему опоры ЛЭП. Как сообщили в ГУ ФССП России по региону, исполнительное производство о демонтаже опоры линии электропередачи находилось в Светлоярском районном отделении судебных приставов.
- Опора ЛЭП, установленная энергетической компанией, мешала мужчине вести личное подсобное хозяйство на специально предназначенном для этого участке. Гражданин обратился в суд, который обязал энергетиков демонтировать опору в течение месяца после вступления решения в законную силу, - сообщили в ведомстве.
Компания, которая располагается в Санкт-Петербурге, в установленный срок опору не демонтировала. После вручения компании-должнику требования об исполнении решения суда, а также предупреждения об уголовной ответственности по ч. 1 ст. 315 УК РФ, опора была демонтирована. Для этого в Волгоградскую область компания направила своего представителя.
Опору ЛЭП снесли под контролем судебных приставов.
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