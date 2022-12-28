Пробки в Волгограде достигли восьми баллов









Напряженная дорожная ситуация сложилась в Волгограде вечером, 28 декабря. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сервис «Яндекс.Карты», пробки в городе достигли 8 баллов.

Преимущественно затруднен проезд в Центральном и Ворошиловском районах, где большинство дорог на карте окрасились в красно-бордовые цвета. В основном это Первая и Вторая продольные.

На дорожную ситуацию повлияли погодные условия. Утренний снег сменился дождем, к чему оказались не готовы многие автомобилисты.

Скриншот «Яндекс.Карты»



