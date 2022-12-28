Сотрудников и посетителей ТРК «Европа Сити Молл» в Центральном районе Волгограда в очередной раз попросили на выход. Как сообщают очевидцы, торговый комплекс эвакуировали из-за сообщений с угрозами.





— Только приехали закупиться, а тут опять двадцать пять. Всех на выход. Подошел к охране, мол, что происходит. Они ответили, что опять типа все заминировано, — рассказали читатели ИА» Высота 102». — Стоит скорая, ждем кинологов.





Судя по фотографиям, оказавшимся в распоряжении редакции, перед ТЦ собралось приличное количество людей, выбравшихся, наконец, за покупками к Новому году. Журналисты ИА «Высота 102» уточняют информацию в оперативных службах.

Фото: читатели ИА «Высота 102»