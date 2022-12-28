«Нет выходных и праздников»: волгоградцам стоит опасаться случайных разговоров и спиртного в Новый год

Совсем скоро волгоградцы уйдут на длинные новогодние каникулы и будут отмечать один из самых главных праздников в году. Кто-то уедет за город, другие предпочтут отдых в кругу семьи, но как раз в самые приятные для людей минуты — на охоту выходят мошенники всех мастей.





— У них [мошенников] нет ни выходных, ни праздничных дней. Чтобы не омрачить праздники и уберечь себя и свое имущество от посягательств — достаточно соблюдать элементарные меры безопасности. Особенно это актуально для родителей несовершеннолетних детей, — считает начальник службы участковых уполномоченных полиции ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Коломыйченко.

По словам полицейского, если вы все-таки решите покинуть город, то необходимо позаботиться о сохранности ключей от дома или квартиры. Часто бывает, что люди оставляют ключи в почтовых ящиках или в других, на их взгляд, безопасных местах. Нередки случаи, когда посторонние проникают в жилье именно таким способом. Также не стоит оставлять открытыми окна и балконы — это словно «маячок» для потенциальных преступников.

— Просим родителей не оставлять детей без контроля. Нахождение несовершеннолетних в общественных местах после 22.00 без сопровождения взрослых запрещено, — напоминает полковник полиции.





Не стоит забывать, что в предновогодние дни активизируются различные нечистые на руку продавцы, устраивая акции и распродажи, заманивая скидками.

— Многие граждане с удовольствием заказывают подарки для близких, но товар не получают. Помните, что вас должны насторожить слишком низкие цены. Проверьте отзывы о фирмах, не спешите переводить свои деньги, — продолжает Александр Коломыйченко. — Получив звонок от якобы службы безопасности банка или сотрудников правоохранительных органов, сообщающих о блокировке карт, предлагающих перевести средств на «безопасный счет», незамедлительно прекратите разговор, не выполняйте никаких указаний по переводу денег на неизвестные счета.





По статистике, треть бытовых преступлений совершают люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвого человека легче ограбить. Выпивший нередко становится агрессивным и может ввязаться в конфликт или драку. Зачастую люди в погоне за сиюминутными ощущениями полностью «ломают» себе жизнь, позже сожалея о последствиях.

Фото: архив ИА «Высота 102» / ГУ МВД России по Волгоградской области