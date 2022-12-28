Общество 28.12.2022 07:52
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28.12.2022 07:52
Снегопад, который начался сегодня, 28 декабря, ночью продлится в регионе до конца дня. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в течение суток ожидается также комплекс неблагоприятных явлений – гололед, налипание снега на проводах и деревьях, а также усиление ветра до 15-18 метров в секунду.
Между тем, в администрации Волгограда сообщили о выходе дорожной техники на обработку и расчистку городских магистралей. Работы начались еще в полночь и продлятся в течение дня.
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