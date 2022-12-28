







Снегопад, который начался сегодня, 28 декабря, ночью продлится в регионе до конца дня. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в течение суток ожидается также комплекс неблагоприятных явлений – гололед, налипание снега на проводах и деревьях, а также усиление ветра до 15-18 метров в секунду.





Между тем, в администрации Волгограда сообщили о выходе дорожной техники на обработку и расчистку городских магистралей. Работы начались еще в полночь и продлятся в течение дня.



