



В ходе прямой линии 27 декабря губернатора Волгоградской области попросили оценить настоящее сферы общественных перевозок в областном центре, а также перспективы передачи в концессии трамваев Волгограда. По словам Андрея Бочарова, на сегодня в городе-герое немало проблем, основная из которых – износ подвижного состава. В любом случае, заверил он, в дальнейшем ставка будет сделана на электротранспорт.

– Несмотря на то, что произошли существенные изменения в сфере общественных перевозок, проблем остается немало. Мы понимаем это все, понимаем, что Волгоград самостоятельно не может с этим справиться. Нужна полная модернизация. Это основная задача, – сказал Андрей Бочаров. – С руководством города в ближайшее время мы обсудим реализацию проекта. Первый этап реализован - есть хорошие подвижки. Но нужно создавать современную систему перевозок, она должна быть многофункциональной и затрагивать электротранспорт, пригородные электрички, водный транспорт.

Губернатор также сообщил, что в Волгограде продолжится обновление автобусного парка. Одновременно с этим будут развивать и электротранспорт, с его слов.

– В связи с этим мы планируем в течение следующего года закупить порядка 50-60 троллейбусов с автономным ходом. Второй вопрос – дальнейшее развитие метротрама, которому требуется серьезная модернизация – как подвижному составу, так и всей инфраструктуре. Для этих целей мы планируем работать в рамках концессии. Все, что будет приобретено, либо уже имеется, останется в собственности муниципалитета. Часть инвестиций будет направлена на закупку подвижного состава, часть – на модернизацию инфраструктуры, а также на меры безопасности. Электротранспорт будет являться основным видом транспорта в Волгограде, – сообщил глава Волгоградской области.