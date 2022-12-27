Есть контакт: Андрей Бочаров в прямом эфире отвечает на вопросы волгоградцев

Прямая линия с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым стартовала в Ситуационном центре в 13.00. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона уже ответил на первые вопросы жителей региона, касающиеся мер поддержки мобилизованных и их семей.

Ранее сообщалось о том, что в адрес первого лица Волгоградской области с 23 декабря поступило более двух тысяч вопросов. Вы можете задать свой вопрос или озвучить проблему, написав или отправив видеообращение в чат-бот: https://t.me/pryamayaliniya34_bot.