Две улицы в центре Волгограда реконструируют за 95 млн рублей

Администрация Волгограда 27 декабря распространила информацию о заключении контракта на реконструкцию пешеходных зон по улицам Коммунистической и Ленина. Как сообщает ИА «Высота 102», победителем аукциона признан единственный заявившийся на него участник, а договор будет заключен по начальной максимальной цене – 95 254 490 рублей.

Реконструкцией пешеходных в Центральном районе Волгограда займется компания ООО «Альянсстройком», ежегодно заключающая многомиллионные контракты на выполнение работ в Волгоградской области. Так, только в 2022 году фирма выступила подрядчиком по семи договорам на общую сумму 774 459 120 рублей. Годом ранее ООО «Альянсстройком» заключило 8 контрактов на сумму 570 784 588 рублей. В целом же, с 2014 года организация законтрактовалась более чем на 2,7 млрд рублей.

На центральных улицах в Волгограде «Альянсстройком», по сведениям администрации Волгограда, заменит старый асфальт на новое тротуарное покрытие на площади более 10,8 тысяч квадратных метров. Кроме того, на Коммунистической и Ленина на зеленых зонах высадят 270 павловний, сосен, елей, катальп и других пород деревьев и кустарников. На клумбах планируется высадка 350 роз. Кроме этого, агрономы уложат газон на площади порядка 6780 квадратных метров.

– Уход за растениями обеспечит современная система орошения. А вдоль пешеходных зон оборудуют фонари и парковую мебель, – рассказали в мэрии.

В 2022 году на Коммунистической и Ленина частично уже обновили плитку на площади 9 тысяч квадратных метров, смонтировали светоточки, сети полива.