







В ночь с 31 декабря на 1 января муниципальное предприятие «Волжская автоколонна 1732» организует бесплатные рейсы на востребованных автобусных маршрутах № 14 и № 2у. Бесплатные поездки в этих автобусах можно будет совершить с 22:00 до 5:00, сообщили ИА "Высота 102" в администрации городского округа город Волжский Волгоградской области.





Однако в связи с продлением работы маршрутов № 2у и № 1 после 20:00 часов частично будут отменены их утренние рейсы 1 января.

В новогоднюю ночь автобусы 14-го маршрута будут работать с интервалом движения 20 минут, а автобусы № 2у – с интервалом 20-30 минут. Так, автобус №14 сделает в новогоднюю ночь 14 рейсов, автобус №2у – 10.Напомним, в Волгоградской области не будут проводиться организованные гулянья в новогоднюю ночь. Однако самостоятельно праздновать на улицах жителям не запретят.