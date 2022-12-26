В Волгограде после тушения пожара нашли изуродованный труп

Происшествия 26.12.2022 10:52
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26.12.2022 10:52
Дача в СНТ «Восход» вспыхнула накануне в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании деревянного дома поступило 25 декабря в 22-40 ч. Постройка горела по всей площади – 4 на 5 метров. Огнеборцы ликвидировали очаг возгорания буквально через 15 минут.
Но после тушения открытого огня обнаружилась страшная находка. По сведениям информагентства, на месте пожарища нашли тело сгоревшего человека. Огонь так обезобразил погибшего, что пока не удалось определить, это был мужчина или женщина. Личность жертвы пожара устанавливается, как и причина происшествия.
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