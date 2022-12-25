Общество

Не фу, а морковка: волгоградский врач рассказала, как научить детей любить фрукты и овощи

Общество 25.12.2022 20:34
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25.12.2022 20:34



Дети должны питаться фруктами и овощами, чтобы получать витамины и микроэлементы, необходимые для развития и роста. Однако малыши эти продукты едят с неохотой, либо вообще отказываются от употребления их в пищу. Заведующая эндокринологическим отделением Волгоградской областной детской клинической больницы Татьяна Бондаренко рассказала, как «уговорить» ребенка правильно питаться.
Важно знать что:
- ребенок в возрасте от 1 года до 3-х лет ежесуточно должен получать не менее 395 грамм овощей и фруктов;
- детям от 3-х до 7 лет необходимо 460 грамм; 
- от 7 до 11 лет - 652 грамма;
- детям старше 12 лет - 692 грамма.
Овощи и фрукты наиболее полезны в свежем виде. Но зимой можно использовать для разнообразия и сухофрукты. Поскольку они отличаются от свежих продуктов более высоким содержанием минеральных веществ (калия, железа, магния) и пищевых волокон, использовать их следует в ограниченном количестве, не чаще 2-3 раз в неделю, т.к. большие объемы могут привести к неблагоприятному действию на пищеварительный тракт ребенка.
Ребенок может полюбить овощи, если:
- родители прививают ему правильное отношение к фруктам и овощам, не заставляют есть конкретные продукты;
- не обманывают детей, маскируя овощи мясом или другим продуктом;
- готовят овощи правильно, например, не на пару, а в духовке. Детям также нравятся овощные супы-пюре, которые можно подать с хрустящими гренками.
- сырые овощи и фрукты нарезают палочками и подают к ним самодельный соус. Дольки фруктов в качестве перекуса любят почти все.
Детский эндокринолог уверена, что родительский пример убеждает лучше, чем нравоучения. 
- Детям нравится подражать взрослым. Ребёнок должен видеть, как вы с удовольствием едите овощи, готовите из них различные блюда или просто нарезаете в качестве закуски, - считает Татьяна Бондаренко. - За отказ есть овощи - не наказывайте. Просто не придавайте этому значения и предложите овощи в другой раз.  
И не забывайте, что овощи и фрукты перед едой нужно тщательно мыть, потому что на их поверхности могут быть не только земля и песок, но и возбудители инфекционных и паразитарных заболеваний. При приготовлении салатов из свежих овощей, нарезке фруктов руки должны быть чисто вымытыми, без нагноившихся порезов и ссадин.

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