Детские голоса из ДНР и ЛНР звучат на Хоровом соборе в Волгограде









Сегодня, 25 декабря, в Волгограде заключительный день I Хорового собора, посвященного 80-летию Сталинградской битвы. Как сообщили в Волгоградской епархии, юные участники Хорового собора исполнят песнопения на Божественной литургии в храме Александра Невского. После нее состоится финальный концерт в храме, который является кафедральным собором Волгограда.

В Хоровом соборе принимают участие 28 коллективов. Это дети из Волгограда, Воронежа, Тольятти, Астрахани, Тореза (ДНР), Луганска (ЛНР) общей численностью 264 человека.

Еще 23 хора участвуют в Хоровом соборе заочно и выступают дистанционно. Это коллективы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Перми, Магнитогорска, Югры, Ижевска, Сарова, Симферополя, Тюмени, Челябинска, Башкортостана, Армении, Швейцарии и США.

Дети исполняют произведения о Великой Отечественной войне из кинофильмов, а также современных композиторов, детские песни о мужестве, героизме и другие произведения.

Фото: Волгоградской епархии



