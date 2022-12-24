Фото сайта администрации Волгоградской области
Общество 24.12.2022 12:42
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24.12.2022 12:42
Фото сайта администрации Волгоградской области
Сегодня, 24 декабря на реконструируемой Аллее Героев были замечены глава региона Андрей Бочаров и мэр Волгограда Владимир Марченко. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, губернатор и глава города осмотрели ход работ в центре города, где меняется тротуарное покрытие, устанавливаются системы полива, освещения, видеонаблюдения и высаживаются новые деревья.
В настоящее время на Аллее Героев приводятся в порядок и памятные мемориалы на ней. Первый и второй этапы охватывают территорию от ул. Чуйкова до пр. Ленина и будут реализованы в 2022-2023 годах. Основные работы завершат до конца 2022 года, а полностью тот вид, который изначально задумывали архитекторы-строители комплекса, Аллея обретёт к 9 мая 2023 года.
При этом уже формируются планы по третьему этапу благоустройства Аллеи Героев: от проспекта им. Ленина до пл. Павших Борцов, включая территорию, прилегающую к Вечному огню. Андрей Бочаров поручил организовать консультации с экспертным сообществом, чтобы с учётом предложений профессионалов подготовить проектно-сметную документацию и запланировать необходимые средства в бюджете на 2023-2024 годы.
- Третий, заключительный, этап Аллеи Героев должен быть завершён к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вечный огонь также требует реконструкции. Эта задача для нас основная, — отметил губернатор.
Фото сайта администрации Волгоградской области
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