Жителям Волгограда не стали запрещать фейерверки на Новый год

В нескольких регионах России ввели запрет на использование пиротехники в новогоднюю ночь. Как сообщает ИА «Высота 102», это приграничные с Украиной субъекты РФ – такие как Курская, Белгородская и Брянская области. В Москве, ранее передавал ТАСС, пускать фейерверки разрешат на специально отведенных площадках. В свою очередь в Волгограде никаких ограничений на использование пиротехники, по данным мэрии, не предусмотрено.

– В этом году администрация Волгограда приняла решение не только не проводить в новогоднюю ночь массовых мероприятий, но и отказаться от традиционных салютов и фейерверков, – напомнили в мэрии ранее озвученные меры. – Что касается использования пиротехники жителями, то здесь никаких ограничений не предусмотрено.

Иными словами, решение, взрывать ли под окнами соседей петарды и запускать ли фейерверки, – решать самим жителям Волгограда.

Напомним, что главная новогодняя елка Волгограда в этом году установлена в Центральном парке культуры и отдыха. Днем 31 декабря в ЦПКиО пройдут праздничные мероприятия для детей, а в новогоднюю ночь на площадке рядом с елкой будет работать ведущий. Ранее директор парка Андрей Еркин сообщал, что вместо праздничного салюта здесь зажгут гигантские бенгальские огни.

Фото: Андрей Еркин