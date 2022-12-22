Активисты: Минтранс РФ выдал отрицательное заключение на проект инвестирования волгоградских трамваев









Экспертный совет Минтранса России раскритиковал инвестиционный проект по передаче волгоградских трамваев в концессию. Об этом сообщили волгоградские активисты, которые борются за возвращение троллейбуса в Кировский район Волгограда, на странице группы "Электротранспорт Волгограда" ВКонтакте, опубликовав документ. В открытом доступе найти его не удалось. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение, в частности, замечания экспертов касаются сразу нескольких разделов проекта – прогноза билетной выручки, эксплуатационных расходов и расчета капитальных расходов.





Так, в заключении говорится, что доходная часть проекта представлена с грубыми ошибками – «прогноз билетной выручки трамвая завышен в 2 раза, что приведет к дефолту и остановки проекта на стадии эксплуатации".





- Рост пассажиропотока не обоснован, так как мероприятия по устранению дублирования трамвая незначительны (изменяются только 3 пригородных маршрута, в городе дублирующие маршруты вообще не меняются), поэтому рост потока не может быть достигнут за счет переключения с других маршрутов и видов транспорта, - цитата из документа.





В документах отсутствует также факт роста населения районов, прилегающих к трамвайным линиям, в 1,8 раза (рост прогнозируется в пределах 1% за 5 лет). Не увидели аналитики и мероприятий по переключению потока с индивидуального транспорта. Так, например, пересесть на трамваи горожан могли бы заставить такие меры, как организация платных парковок и платного проезда по участкам улиц. Но, даже, если весь поток личного транспорта переключить на трамвай, он не обеспечит роста спроса в 1,8 раза.





Разработчикам проекта рекомендовано предусмотреть и мероприятия по повышению скорости движения трамвая , рассчитать интервалы движения по периодам суток. А в случае, если оставить эти параметры, как есть, бюджет региона должен увеличить финансирование проекта с 600-800 миллионов в год, как сейчас заложено в заявке, до 1,2-1,4 миллиарда в год при отсутствии существенного роста пассажиропотока на трамвае.





Эксперты также обратили внимание на отсутствие обоснования количества трамвайных вагонов.





- В частности, время в пути по всем маршрутам урезано на 1 минуту только по факту ремонта путей. Отсутствуют мероприятия по приоритетному проезду, обособлению путей, отсутствует расчет скорости сообщения. Действительные скорости должны вырасти с 15-17 км/ч до 19-21 км/ч, а эксплуатационные расходы должны сократиться на 15-20%. Сейчас таких предпосылок в проекте нет, - считают в Минтрансе РФ.





Мало того, эксперты увидели явный конфликт интересов при моделировании проекта.





- Моделирование проведено на самописном программном комплексе консультанта проекта, при этом он дает заключение на качество собственного моделирования, - следует далее. – Программный комплекс не прошел тестирование и проверку признанными отраслевыми лидерами моделирования и не может применяться для обоснования инвестпроектов.





Таким образом, делают вывод эксперты, «деньги предложено вложить в самый неэффективный – инерционный – сценарий «ремонта того, что имеем».





- Те же суммы необходимо вложить в новые трамвайные линии, что обеспечит отдачу от вложений в 5-8 раз выше, чем данный проект, - говорится в заключении.





Н апомним, администрация Волгограда заявила о намерении передать волгоградский электротранспорт в концессию осенью этого года. Компанией, выступившей с инициативой заключения такого соглашения, стало АО «ЭлектроТранспорт Плюс». Предметом соглашения являются имущественные комплексы скоростного трамвая, в том числе сети СТ, городского трамвая, а также приобретаемый и модернизируемый подвижной состав.





Компания «ЭлектроТранспорт Плюс» обязуется проложить 5 километров путей скоростного трамвая вдоль территории Тракторозаводского района до разворотной петли на улице Михайлова и построить тяговую подстанцию для трамвайных путей скоростного трамвая. Также фирма заявила о намерении построить трамвайные пути с контактной сетью, остановочные павильоны и реконструировать сети городского электротранспорта (всего 15 километров) и капитально отремонтировать 22 тяговые подстанции.





Претендент на распоряжение городским электротранспортом намерен реконструировать и имущественные комплексы скоростного трамвая. В частности, заменить 4 эскалатора и отремонтировать комплекс зданий трамвайно-троллейбусного депо в Красноармейском районе.





Список имущества, который будет передан концессионеру, весьма существенный. В нем – около 3,7 тысячи пунктов, начиная от вагонов, техники и заканчивая огнетушителями.





Учредителем АО «ЭлектроТранспорт Плюс» является ПАО «Волгоградоблэлектро». Эта компания фигурировала в качестве возможного концессионера с самого начала обсуждения идеи создания частно-государственного партнерства в данной сфере. Концессионер волгоградского электротранспорта станет известен уже в начале следующего года.





Одним из аргументов, которые выдвигали сторонники этой идеи – власти Волгограда и депутаты городской думы, является возможность получения гранта на развитие электротранспорта и покупку подвижного состава из федерального бюджета. При этом чиновники и депутаты уверяли, что ряд российских городов уже заключили подобное соглашение из-за его выгодности.





Однако не все жители Волгограда поддержали намерение руководства города отдать городские трамваи в частные руки при сохранении государственной поддержки, а точнее – финансирования. Горожане высказывали опасение, что стоимость проезда в электротранспорте резко повысится, когда им будет распоряжаться коммерческая структура. Волгоградцы даже обращались за поддержкой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и к генпрокурору Денису Краснову. Кроме того, жители города выступали за продолжение строительства линий скоростного трамвая в сторону юга. Однако таких планов у концессионера нет.



