«У меня ребенок инвалид»: жителям Советского района Волгограда отключили отопление

В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители домов по улицам Петровская и 35-й Гвардейской в Советском районе Волгограда. По словам жильцов, с 11.00 в их квартирах исчезло отопление от слова «совсем».

— У нас снова нет отопления. В диспетчерской по району подтвердили, что УК сливают воду из котельных. Отключили, а информации никакой нигде нет, — пожаловались читатели информагентства. — Тепла нет у нас на Петровской, 9 и на 35-й Гвардейской. В 11.00. выключили. У меня ребенок инвалид, мы сейчас на больничном. А тут еще до кучи это…

В компании-концессионере сообщили, что по улице Даугавской, 4 специалисты «Концессий теплоснабжения» уже закончили ремонтные работы на обводной линии теплосети.

— Для устранения нарушения на запорном оборудовании потребовалось частично ограничить подачу ресурса к ряду домов в Советском районе. В настоящее время происходит наполнение системы и выход котельной на режимные параметры работы, — добавили в ресурсоснабжающей организации.

Уточняется, что тепло и горячая вода поступят к абонентам сегодня до конца дня.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»