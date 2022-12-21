Волгоградская облдума выделила на фуршеты 750 тысяч рублей

Аппарат Волгоградской областной думы выделил 750 тысяч бюджетных рублей на оказание услуг по приему и обслуживанию делегаций и приглашенных лиц для обеспечения государственных нужд регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, исполнитель должен будет по заявкам заказчика организовать угощение в условиях стационарного объекта общепита, а также в рамках выездного мероприятия.

Как следует из технической документации, меню для нужд областной думы должно состоять из многочисленных блюд и закусок. Это – рыбная, мясная, овощная нарезки, соленья, салаты мясные, рыбные, овощные, мясное и рыбное первое блюдо, второе блюдо с гарниром, состоящим из мяса, рыбы и мяса птицы, горячие закуски, фруктовые тарелки, пирожное, пирожки и пироги. Также в ассортименте должны быть безалкогольные напитки – чай, кофе, сок, газированная и негазированная вода.

Среди требований к исполнителю значится указана возможность готовить блюда европейской, русской, восточной, вегетарианской и кавказской кухни, свежесть продуктов питания (не ранее одного дня до их поставки заказчику), наличие фарфоровой посуды, белых и цветных скатертей и ручников для официантов

Согласно указанным в документации расчетам, стоимость единицы услуги по обслуживанию делегаций в стационарном помещении составляет 7830 рублей, на выездном мероприятии она увеличивается до 8231 рубля.

Общая стоимость единицы, таким образом, составляет 16121 рубль.