Общество

Главу поселения Волгоградской области оштрафовали на 10 тысяч рублей за безразличие к гражданам

Общество 21.12.2022 13:50
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21.12.2022 13:50



Глава Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области привлечен к ответственности за выявленные нарушения при рассмотрении обращений граждан. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в июле 2022 года в сельскую администрацию из управления Роспотребнадзора было перенаправлено обращение гражданина по вопросу содержания скотомогильника, а также вывоза мусора. Однако обращение в администрации даже не было зарегистрировано. В результате ответа заявитель так и не дождался. 

Также проигнорировали местные чиновники и другое обращение  жителя, который жаловался на нарушение правил благоустройства на территории поселения. 

Прокуратура Серафимовичского района привлекла главу сельского поселения к ответственности, а постановлением мирового судьи судебного участка №50 муниципальный служащий был оштрафован на 10 тысяч рублей – по 5 тысячи рублей за каждое правонарушение. 

Только после вмешательства надзорного органа в сельской администрации соизволили ответить на обращения граждан.

Как следует из данных сайта администрации Клетско-Почтовского сельского поселения, главой этого муниципального образования является Виталий Володин. 

Фото сайта Клетско-Почтовского сельского поселения

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