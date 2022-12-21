Главу поселения Волгоградской области оштрафовали на 10 тысяч рублей за безразличие к гражданам









Глава Клетско-Почтовского сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области привлечен к ответственности за выявленные нарушения при рассмотрении обращений граждан. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в июле 2022 года в сельскую администрацию из управления Роспотребнадзора было перенаправлено обращение гражданина по вопросу содержания скотомогильника, а также вывоза мусора. Однако обращение в администрации даже не было зарегистрировано. В результате ответа заявитель так и не дождался.





Также проигнорировали местные чиновники и другое обращение жителя, который жаловался на нарушение правил благоустройства на территории поселения.





Прокуратура Серафимовичского района привлекла главу сельского поселения к ответственности, а постановлением мирового судьи судебного участка №50 муниципальный служащий был оштрафован на 10 тысяч рублей – по 5 тысячи рублей за каждое правонарушение.





Только после вмешательства надзорного органа в сельской администрации соизволили ответить на обращения граждан.





Как следует из данных сайта администрации Клетско-Почтовского сельского поселения, главой этого муниципального образования является Виталий Володин.





Фото сайта Клетско-Почтовского сельского поселения