В Волгоградской области выросли расценки на эвакуацию и хранение машин

В Волгоградской области пересмотрены базовые уровни тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств. Как пояснили ИА «Высота 102» в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденные тарифы применяются для проведения торгов по выбору исполнителя услуг на территории региона.

В частности, тариф на перемещение одного задержанного транспортного средства составит 2 156 руб. По сравнению с действующим он вырастет на 1,5%. При этом в ведомстве отметили, что базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств в Волгоградской области является одним из самых низких по сравнению с близлежащими регионами - меньше только в Саратовской области.

Также пересмотрены базовые тарифы на хранение задержанных транспортных средств. Они не изменялись в Волгоградской области с 2016 года и также ниже по сравнению с расценками в ряде других регионов. Рост к действующим тарифам составит 36 %.

Так, хранение транспортного средства категории А будет стоить 36,45 рублей в час, транспортных средств категории В и Д массой до 3,5 тонн – 72,89 рубля в час, транспорта категории Д и весом более 3,5 тонн – 145, 78 рублей в час. Дороже всего обойдется негабаритный транспорт – 218,67 рубля в час.