В Волгограде в коммуналке нашли труп 63-летнего мужчины

В Тракторозаводском районе Волгограда в одной из коммунальной квартир обнаружили труп 63-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел в доме № 6 по улице Салтыкова-Щедрина.

— 20 декабря в 02.55 по улице Салтыкова-Щедрина произошло возгорание трехкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже 3-этажного дома. После тушения пожара обнаружен труп хозяина, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сигнал на пульт диспетчера поступил сегодня в 02.50.

— В квартире многоквартирного трехэтажного дома горели домашние вещи на площади 12 квадратных метров. Расчеты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03.05. Причину пожара установит экспертиза, — прокомментировали в областном главке.

В региональном следкоме сообщили, что по факту смерти организована проверка.

— Пожар произошел в коммунальной квартире. Очаг возгорания находился в комнате под диваном, — прокомментировал заместитель руководителя следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Александр Чеботков. — Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

Со слов соседей, погибший часто курил в комнате и злоупотреблял спиртным. Ранее в комнате уже горел ковер и часть мебели.

Фото: читатели ИА «Высота 102»