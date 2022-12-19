В Волгоградской области 20 и 21 декабря прогнозируют гололед и мокрый снег









В Волгоградской области завтра, 20 декабря ожидаются гололед, изморозь и туман. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, температура воздуха днем будет от 0 до -5 градусов, ночью опустится до -11 градусов.





21 декабря гололед осложнится мокрым снегом и налипанием осадков на проводах и деревьях. При этом дневная температура повысится до +1, но ночью будет морозно – до -11 градусов.





В Волгограде осадков в виде снега 20, 21 и 22 декабря не ожидается. Но на дорогах сохранится гололед.