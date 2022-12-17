Волгоградцам предлагают исполнить новогодние желания детей Донбасса









В Волгограде общественное движение «Молодой Десант» объявило общий сбор на подарки детям из Донбасса. Как сообщил ИА «Высота 102» представитель движения Павел Котляров, к ним в организацию поступают письма детей, которые просят самые простые вещи, которых им сейчас не хватает.













- Просят мольберт, букварь, краски и телефон. Желания разные, но это не что-то такое заоблачное, а обычные вещи, которые мы все вместе сможем дать и исполнить их мечты, - сказал Павел.

Общественник рассказал, что осенью волонтером был в ДНР, где познакомился с единомышленниками. В общем чате его новые товарищи стали сбрасывать письма детей из Донбасса, которые они пишут Деду Морозу.

- Тогда у меня и возникла идея, что я могу помочь. Я обратился к волгоградским блогерам из Insight People и мы стали действовать, - рассказал общественник.













В настоящее время у Павла на руках несколько десятков писем от детей из ДНР и ЛНР, к Новому году их будет больше. 16 писем уже нашли своих «волшебников». Мечты этих детей обязательно исполнят. Общественники обещают отчитаться за каждый рубль, который к ним поступит на новогодние подарки для детей.

Все, кто заинтересовался этой акцией, могут связаться с Павлом Котляровым по телефону: +7 988 961-13-79.

Фото: общественное движение «Молодой Десант»



