Волгоградцам предлагают исполнить новогодние желания детей Донбасса

Общество 17.12.2022 15:41
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17.12.2022 15:41
В Волгограде общественное движение «Молодой Десант» объявило общий сбор на подарки детям из Донбасса. Как сообщил ИА «Высота 102» представитель движения Павел Котляров, к ним в организацию поступают письма детей, которые просят самые простые вещи, которых им сейчас не хватает.
- Просят мольберт, букварь, краски и телефон. Желания разные, но это не что-то такое заоблачное, а обычные вещи, которые мы все вместе сможем дать и исполнить их мечты, - сказал Павел.
Общественник рассказал, что осенью волонтером был в ДНР, где познакомился с единомышленниками. В общем чате его новые товарищи стали сбрасывать письма детей из Донбасса, которые они пишут Деду Морозу.
- Тогда у меня и возникла идея, что я могу помочь. Я обратился к волгоградским блогерам из Insight People и мы стали действовать, - рассказал общественник.
В настоящее время у Павла на руках несколько десятков писем от детей из ДНР и ЛНР, к Новому году их будет больше. 16 писем уже нашли своих «волшебников». Мечты этих детей обязательно исполнят. Общественники обещают отчитаться за каждый рубль, который к ним поступит на новогодние подарки для детей.
Все, кто заинтересовался этой акцией, могут связаться с Павлом Котляровым по телефону: +7 988 961-13-79.
Фото: общественное движение «Молодой Десант»
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