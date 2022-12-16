Общество

Дождь со снегом и шторм: какая погода ждет волгоградцев на выходных

Общество 16.12.2022 09:27
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16.12.2022 09:27


В Волгоградской области к выходным синоптики прогнозируют дождь со снегом и штормовой ветер. В субботу и воскресенье ожидаются резкие перепады температуры. 

— Завтра, 17 декабря, в регионе ночью без существенных осадков. В утренние и дневные часы  местами возможны небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, — рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградском гидрометцентре. — В отдельных районах ночью и утром туман, вероятны гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточного направления с порывами до 7-12 м/с. Ночью за окном -3...-8 °С, после обеда -4...+1 °С.

В воскресенье, 18 декабря, по области небольшие и умеренные осадки. Ночью пойдет мокрый снег, дождь со снегом. В дневной период вероятен дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с порывами до 14-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут -3...+2 °С, днем воздух прогреется до +2...+7 °С..

— В Волгограде в субботу сильных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы туман, гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточного направления 6-11 м/с. Ночью в областной столице -4...-6 °С, днем -1...+1 °С, — добавили прогнозисты. 

В воскресенье, 18 декабря, в областном центре ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой дождь, туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. В ночной период температура составит 0...-2 °С, в послеобеденное время +3...+5 °С.

Сегодня в городе на Волге без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура днем в городе составит -3...-1 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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